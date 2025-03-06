Барнаул в пастельных тонах. Как в поселке Южном строят урбан-квартал

Новый квартал расположился рядом с ленточным бором, садами и жилым массивом поселка

06 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Новые ЖК на въезде в поселок Южный в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В барнаульском поселке Южном на улице Герцена, 5е, разворачивается масштабное строительство нового жилого квартала. Он состоит из 12 домов различной этажности – от 7 до 24 уровней, формируя эффектный силуэт на въезде в поселок. Высотные башни, обращенные к Южному тракту, становятся архитектурной доминантой, а внутри квартала располагаются урбан-виллы. В общей сложности запланировано 2143 квартиры.

Также в квартале предусмотрен семиэтажный гараж-стоянка, подземные паркинги, открытая площадка для временного хранения машин, трёхэтажный детсад на 170 мест, спортивно-игровой парк и прогулочные зоны

Стоит отметить, что реализации этого амбициозного проекта предшествовала серьезная подготовительная работа. Эскизный проект микрорайона не был принят экспертами с первого раза – они указали на недостаточный учет особенностей рельефа. Застройщик провел огромную работу по укреплению участка, так как часть площадки расположена в глубоком овраге.

Как выглядит масштабный проект – в нашем фоторепортаже.