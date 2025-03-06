Барнаул в пастельных тонах. Как в поселке Южном строят урбан-квартал
Новый квартал расположился рядом с ленточным бором, садами и жилым массивом поселка
06 марта 2025, 07:00, ИА Амител
В барнаульском поселке Южном на улице Герцена, 5е, разворачивается масштабное строительство нового жилого квартала. Он состоит из 12 домов различной этажности – от 7 до 24 уровней, формируя эффектный силуэт на въезде в поселок. Высотные башни, обращенные к Южному тракту, становятся архитектурной доминантой, а внутри квартала располагаются урбан-виллы. В общей сложности запланировано 2143 квартиры.
Также в квартале предусмотрен семиэтажный гараж-стоянка, подземные паркинги, открытая площадка для временного хранения машин, трёхэтажный детсад на 170 мест, спортивно-игровой парк и прогулочные зоны
Стоит отметить, что реализации этого амбициозного проекта предшествовала серьезная подготовительная работа. Эскизный проект микрорайона не был принят экспертами с первого раза – они указали на недостаточный учет особенностей рельефа. Застройщик провел огромную работу по укреплению участка, так как часть площадки расположена в глубоком овраге.
Как выглядит масштабный проект – в нашем фоторепортаже.
07:09:31 06-03-2025
Всё это хорошо и красиво. Вот только дорогу до развязки нужно до 4-х полос расширять. И Лесной тракт до Борзовки тоже. А иначе пробки лютые уже присутствуют.
09:05:04 06-03-2025
Гость (07:09:31 06-03-2025) Всё это хорошо и красиво. Вот только дорогу до развязки нужн... Какой развязки?) Которая будет памятником, как и музей?
11:47:11 06-03-2025
Гость (07:09:31 06-03-2025) Всё это хорошо и красиво. Вот только дорогу до развязки нужн... Жители Южного пусть на Южном и работают. Тогда и текущих дорог хватит. Негоже куда-то ездить если им и там так уютно и хорошо в этих бетонных норах. Дизайн прекрасный, заселяйтесь, размножайтесь, трудитесь, лечитесь, но только в рамках своего квартала. Дальше не вылезайте, не создавайте демографическое давление на старые садики, школы и больницы. Сами, всё сами.
07:44:17 06-03-2025
Южный давно уже надо соединять с городом трамвайной веткой. Трамвай при этом должен быть не какой то огрызок из одного вагона, а как минимум сцепка из двух.
08:10:47 06-03-2025
Гость (07:44:17 06-03-2025) Южный давно уже надо соединять с городом трамвайной веткой. ... Причем, скоростной трамвай.
00:58:48 07-03-2025
Гость. (08:10:47 06-03-2025) Причем, скоростной трамвай.... Причём с временным промежутком максимум 7-10 мин и чтобы ходил часов до 11
07:52:44 06-03-2025
То что вьезд в поселок испоганили это точно, а урбанизм своим , на кухне лучше б повесили
07:56:53 06-03-2025
В названии надо букву "р" на букву "е" поменять, тогда будет соответствовать действительности. Даже на этих фото видно, что здания затеняют друг другу несколько нижних этажей так, что дышать тесно. А о парковках и прогулках забыть можно...
07:59:42 06-03-2025
ну и звезда южному - новое городское гетто
08:36:27 06-03-2025
классно.
08:48:54 06-03-2025
На мой взгляд выглядит очень убого и дешево
08:52:13 06-03-2025
Убогий конгломерат человейников
09:11:10 06-03-2025
Дороги,дороги,дороги! Надо расширять.
10:25:46 06-03-2025
ник (09:11:10 06-03-2025) Дороги,дороги,дороги! Надо расширять.... Нет, расширение дорог ничего не даст. Это как ослабить ремень на брюках при ожирении, в первое время полегчает а потом проблема возникнет снова. Надо развивать общественный транспорт и устранять перекос в сторону использования частного автомобиля для ежедневных поездок.
09:13:40 06-03-2025
На Южном все детсады и школы переполнены, поликлиника и детская, и взрослая тоже. О чем вообще думали, когда такую стройку затевали? Где дети учиться будут? Друг у друга на головах? Дома так близко друг к другу, что можно с соседями через окно здороваться. Ну и стоит эта "красота" прям в овраге, точнее на краю оврага. Вместо одного дома могли бы предусмотреть школу, пусть даже небольшую. Сейчас Южном в начальной школе по 35 детей в каждом классе. И ещё 2000 квартир с лишним заселят. Куда?..
09:47:43 06-03-2025
А зачем эти висюльки с дырочками вместо балконов? Типа красиво?
09:56:43 06-03-2025
Гость (09:47:43 06-03-2025) А зачем эти висюльки с дырочками вместо балконов? Типа краси... Для кондиционеров
10:31:33 06-03-2025
Гость (07:44:17 06-03-2025) Южный давно уже надо соединять с городом трамвайной веткой. ... А ещё лучше метро сделать 🤔🤔😉😉
10:43:34 06-03-2025
Гость (10:31:33 06-03-2025) А ещё лучше метро сделать 🤔🤔😉😉... Дэн Чурилов был такой.
у него там всё было проработано - и схемка с кольцевой, и история про Леонида Ильича.
ройте по схеме.
10:41:52 06-03-2025
Южный это уютный поселок с большими площадками между домами. Много зеленых насаждений. Спокойно и уютно. Было! Построили в красивейшем месте убогие, дешевые коробки. С огромной высотностью. Притык друг к другу. Своими человейниками ненасытный застройщик нарубил себе денег. Выглядит все это плохо, убого и устрашающе. В клетушках 35 м будут рождаться 3-4 русских ребенка?? или для узбеков строим?
11:12:02 06-03-2025
Это чтобы ЖК в загазованной трамвайной яме на Анатолия выглядел как премиум в центре.
11:26:08 06-03-2025
Нарушщения налицо: солярносьб квартир в этих домах грубо нарушена проектировщиками - солнца в квартирах не будет, расстояния междлу домами нету, парковок не предусмотрено, от трассы впритык значит люди будут постоянно выбегать на дорогу, по гурнтам идет перегруз - нельзя в одном месте строить столько высоток на сыпучих грунтах - оползень станет возможен, оседание проседание трещины итд итп
это кто вообще проектировал и кто разрешил строить такое????? однозначно под суд пойдут эти чиновники
11:29:13 06-03-2025
Похоже на коробки разноцветные, скиданные в кучу где-то на складе
12:49:01 06-03-2025
Гость (07:44:17 06-03-2025) Южный давно уже надо соединять с городом трамвайной веткой. ... По слухам уже с СССР все никак соединить не могут
14:02:44 06-03-2025
В том овраге ключи бьют и вода стекает в ручеек в садоводства "Сибирское" И "Алтайские зори".
Грунтовые воды поднялись, а дальше еще хуже будет, тк водоносные слои сваи перекрыли. Все эти дома повалятся -воде уходить некуда.
При советах на этом участке не строили, учитывая близкие воды, парк был, танцплощадка, а демократы хотят людей поселить в аварийные в перспективе дома.
Людей жалко: купят эти клетки, а жить будет невозможно.
20:39:00 06-03-2025
Во-первых все квартиры распроданы еще до начала строительства, а во-вторых цены на эти квартиры запредельно чудовищные!
11:54:51 07-03-2025
Гость (20:39:00 06-03-2025) Во-первых все квартиры распроданы еще до начала строительств... сам придумал? там куча свободных, иди покупай
11:11:49 08-03-2025
Гость (20:39:00 06-03-2025) Во-первых все квартиры распроданы еще до начала строительств...
распроданы это перекупщики, ибо рынок на дворе и капитализм.
13:32:32 07-03-2025
Про безопасность данного строительства даже думать страшно... Обрыв, грунтовые воды, густота и этажность застройки, применение горючих материалов в качестве утеплителя, сами дома кривые до ужаса (видно невооружённым глазом). Внешний вид убогий. Южный тем и хорош всегда был, что было просторно, комфортно, инфраструктура достаточная для жителей... Сейчас кто-то прям будто намеренно все это сводит к 0 родобными застройками и гениальным решениями. Ещё хотят близлежащие поля застроить такими же человейниками, чтобы вообще превратить прекрасный Южный в гетто... Где транспортная развязка, общественный транспорт в достаточном количестве, где новые школы, сады, поликлиники с персоналом, благоустройство территорий? А коммуникации выдержат дополнительные нагрузки? Всю зиму водоканал и СГК роют на Южном, устраняют порывы. Может сначала нужно инженерные коммуникации привести в порядок и социальные объекты построить, прежде чем взращивыть человейники, как грибы?!
13:45:03 07-03-2025
Александра (13:32:32 07-03-2025) Про безопасность данного строительства даже думать страшно..... Может сначала нужно инженерные коммуникации привести в порядок и социальные объекты построить --- Это не выгодно многоуважаемым застройщикам.
15:59:29 07-03-2025
а кому принадлежит земля под высотками?
11:10:26 08-03-2025
дороги сделайте сначала шире и больше выездов, уже счас с 6-30 пробки на выезд с Южного, а это еще не заселили новые дома !
11:13:18 08-03-2025
да и трамвай скоростной нужен до Южного !
современно и экологично