Барнаул второй день просыпается в густом тумане

Видимость в разных районах города была настолько плохая, что ничего не разглядеть

02 октября 2023, 11:02, ИА Амител

















Туман в Барнауле / Фото: amic.ru

Ночью и утром 2 октября Барнаул вновь накрыл густой туман. Напомним, ночью и утром 30 сентября город тоже провел в тумане, причем настолько густом, что ничего не разглядеть было дальше сотни метров.

"Что-то я не помню в прошлые годы столько туманов, и таких сильных", – отмечает читатель amic.ru.

Особую сложность туман вызвал на трассах: видимость была пару сотен метров, автомобили двигались медленно.

По данным синоптиков, 3 октября город будет встречать уже без тумана.