Барнаул накрыло смогом от природных пожаров

В Алтайском крае и некоторых других регионах фиксируется большое количество пожаров

09 мая 2023, 13:15, ИА Амител

Смог на набережной Барнаула / Фото: amic.ru

Барнаул утром 9 мая заволокло дымом. В городе и за его пределами стоит дымка и удушливый запах гари.

Это может быть связано как с обилием возгораний на территории региона (только за прошедшие сутки их было 137, 120 из которых – природные), так и с масштабными лесными пожарами в Свердловской, Тюменской и Курганской областях.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупредили, что 9 и 10 мая местами в западных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс). В остальных районах – 4 класс.

Жителям рекомендовали соблюдать пожарную безопасность, не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнём.