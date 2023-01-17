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160 единиц техники убирают снег на улицах Барнаула днём 17 января

Очищают не только улицы, тротуары, лестницы и остановки, но и межквартальные проезды, придомовые и общественные территории

17 января 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В Барнауле днём 17 января в уборке снега и наледи задействовано 160 единиц техники, почти 1600 рабочих трудятся вручную. Об этом сообщили в мэрии.

В частности, дороги и тротуары очищают 94 единицы техники от МБУ "Автодорстрой", ещё 120 дорожников приводят в порядок подходы к пешеходным переходам, остановки, лестничные марши. В очистке парков, аллей и скверов задействовали 60 рабочих и 26 спецмашин от МБУ "Благоустройство и озеленение". Ещё почти 40 единиц техники и 1400 дворников убирают снег во внутриквартальных проездах и с придомовых территорий.

Минувшей ночью от "Автодорстроя" работали 168 снегоуборочных машин.

"Снег вывозили с проспектов Социалистического, Космонавтов, участков улиц Молодёжной, А. Петрова, Телефонной, Юрина, 13-й и 14-й Западных, Э. Алексеевой, Взлётной, Ускова, Балтийской, Солнечная Поляна, Кутузова, Ляпидевского, Загородной, 8 Марта, Воровского, Путиловской, Союза Республик", – перечислили в пресс-службе.

 

Комментарии 5

  • Сиреневую пусть прочистят, от Взлётной до Балтийской, скоро полос для движения не останется, по 2 метра от бордюра сугробы и никто их не чистил уже очень давно.
    17 января, Гость   Ответить
  • Опять катаются около администрации? А Аносова вся в снегу. Да и С-Западная ближе к Калинина тоже. Да много где, где не ездят "слуги" народа.
    17 января, Гость   Ответить
  • дома сидите. полосы им чисть, весной расстает
    17 января, Гость   Ответить
  • Часто езжу с работы в 23-24 часа. Центральные проспекты (Калинина, Ленина, Строителей и др.) в это время, действительно, активно чистят. Иной раз по 5-7 единиц техники в одном месте. Ну а малые улицы - печаль-беда. Вся надежда только на апрель. Апрель молодец, всегда очищает улицы от снега.
    17 января, Гость   Ответить
  • шо сразу Апрель то... мож в марте уже
    17 января, Гость   Ответить
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