160 единиц техники убирают снег на улицах Барнаула днём 17 января

Очищают не только улицы, тротуары, лестницы и остановки, но и межквартальные проезды, придомовые и общественные территории

17 января 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле днём 17 января в уборке снега и наледи задействовано 160 единиц техники, почти 1600 рабочих трудятся вручную. Об этом сообщили в мэрии.

В частности, дороги и тротуары очищают 94 единицы техники от МБУ "Автодорстрой", ещё 120 дорожников приводят в порядок подходы к пешеходным переходам, остановки, лестничные марши. В очистке парков, аллей и скверов задействовали 60 рабочих и 26 спецмашин от МБУ "Благоустройство и озеленение". Ещё почти 40 единиц техники и 1400 дворников убирают снег во внутриквартальных проездах и с придомовых территорий.

Минувшей ночью от "Автодорстроя" работали 168 снегоуборочных машин.

"Снег вывозили с проспектов Социалистического, Космонавтов, участков улиц Молодёжной, А. Петрова, Телефонной, Юрина, 13-й и 14-й Западных, Э. Алексеевой, Взлётной, Ускова, Балтийской, Солнечная Поляна, Кутузова, Ляпидевского, Загородной, 8 Марта, Воровского, Путиловской, Союза Республик", – перечислили в пресс-службе.