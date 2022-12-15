2912 абонентов БГЭС отказались от бумажных квитанций и стали претендентами на бонусы «1000 рублей»

Барнаульская горэлектросеть анонсировала новую акцию 1 декабря

15 декабря 2022, 09:51, ИА Амител

Фото: pixabay.com

50 абонентов компании получат бонусы в размере 1000 рублей за отказ от бумажных квитанций в пользу электронных. Победителей выберут с помощью генератора случайных чисел. 2912 абонентов уже стали участниками акции от энергетиков.

Оперативность, конфиденциальность данных и доступность — главные преимущества электронных квитанций, отметила начальник управления по продажам электроэнергии населению Барнаульской горэлектросети Светлана Парфёнова.

«Мы не зависим от служб по доставке корреспонденции и добросовестности их курьеров, поэтому электронная квитанция не потеряется и всегда приходит нашим абонентам строго до 1 числа. Кроме этого, это надёжная защита данных абонента», — пояснила она.

Итоги акции будут объявлены 28 декабря. Условия участия достаточно просты: абонент должен рассчитаться со всеми долгами за электроэнергию по состоянию на 30 ноября 2022 года, зарегистрироваться в Личном кабинете БГЭС (https://lkfl.bges.ru/) или в мобильном приложении (AppStore, Google Play), подписаться на электронные квитанции. Для этого во вкладке «Мои лицевые счета» необходимо поставить галочку напротив графы «Даю согласие на условия получения квитанции на email».

Подробнее с правилами проведения акции можно ознакомиться на сайте АО «Барнаульская горэлектросеть»