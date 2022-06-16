Алтайская Венеция. Ливневая канализация не справилась с дождем в Барнауле

Ливневая канализация Барнаула не справилась с дождем, который прошел сегодня, 16 июня. Как сообщает «Инцидент Барнаул», жители города опубликовали снимки затопленных дорог.

Реки и моря разлились на улице Попова, Малахова и других, а автомобилистам приходилось буквально плыть по проезжей части.

Как сообщают в пресс-центре мэрии, сейчас рабочие МБУ «Автодорстрой» очищают проблемные участки ливневок — работы идут на пересечении ул. Попова с Павловским трактом, на ул. Малахова в районе остановки «Бия», на перекрестке улиц Бехтерева и Червонной.

Отмечается, что ливневые колодцы не справляются с объемом выпавших осадков. С началом дождя шесть дежурных бригад выехали для мониторинга проблемных участков — все они находятся на постоянном контроле.

Также из-за ильного порыва ветра на участке пр-та Строителей и улицы Деповская произошёл обрыв контактного провода, в результате чего было остановлено движение трамваев. Бригада Горэлектротранса оперативно выехала на место аварии, сейчас движение трамваев восстановлено.