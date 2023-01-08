Алтайского гида, сопровождавшего погибших альпинистов, отпустили под домашний арест

В регионе продолжают следить за уголовным делом, связанным с гибелью девяти человек на склоне вулкана Ключевская Сопка

08 января 2023, 18:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Альпиниста-инструктора из Барнаула Ивана Алабугина, который в сентябре 2022 года сопровождал группу туристов при восхождении на вулкан Ключевской, отпустили из СИЗО Петропавловска-Камчатского. Это произошло за несколько дней до Нового года, сейчас парень находится под домашним арестом. Покидать Петропавловск-Камчатский ему запрещено, сообщают «Вести Алтай».

Как ранее сообщал amic.ru, при восхождении на вулкан Ключевская Сопка в начале сентября 2022 года погибли девять человек. Выжить удалось только гиду Ивану Алабугину и ещё двум туристам. По версии следствия, у парня не было допуска для работы на высоте в условиях повышенной опасности. Однако он и его напарник решили вести группу альпинистов к вершине.

Изначально Иван проходил по делу в статусе свидетеля, но в ноябре ему пришла новая повестка. В качестве подозреваемого он провёл 1,5 месяца в следственном изоляторе.

При этом представители туристского сообщества считают, что Алабугин вёл себя как герой. Он вызвал МЧС и до последнего пытался спасти пострадавших. Сейчас они подготовили официальное письмо к депутатам Госдумы с просьбой обратить внимание на это происшествие и обещают добиваться справедливости.