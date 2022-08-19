Автопробег, концерт и бесплатные ленточки. Как в Барнауле отметят День Государственного флага 22 августа

В понедельник, 22 августа, в России отмечают ежегодный праздник — День Государственного флага. Отметят его и в Барнауле.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, торжество начнётся в 11:00 на набережной Оби — там пройдёт церемония поднятия флага РФ.

Затем в 14:00 от Краевого дворца молодёжи стартует автопробег с флагами — колонна из 15 машин проследует до парка культуры и отдыха «Центральный».

В 17:00 в парке начнётся молодёжная программа «Гордо реет флаг державный». Помимо концерта, здесь проведут мастер-классы, а также флешмоб-шествие оркестра краевого МЧС и знамённой группы войсковой части 84686.

В это же время в «Центральном» состоится раздача лент-триколор (их же будут раздавать и на улицах города), а пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) проведёт информационную акцию «Военная служба по контракту — твой выбор».

Помимо этого, библиотеки и музеи Барнаула подготовили тематические выставки, патриотические часы и уроки граждановедения.