Барнаул оказался на пятом месте в России по темпам роста цен на комнаты

За год покупка части квартиры стала дороже более чем на треть

11 января 2023, 17:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаул вошёл в список городов России, в которых за 2022 год сильнее всего подорожали комнаты. Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир», за 12 месяцев их стоимость выросла на 36,2%.

Лидером по росту стоимости квартир оказалась Чита (41,9%), второе место занимает Ставрополь (+40,8%), третье — Улан-Удэ (+40,1%). На четвёртом месте Казань (37,3%).

Отмечается, что среднероссийский рост цен на комнаты составил 13%, а средняя комната на момент проведения исследования стоит чуть более 1,1 млн рублей. Комнаты подорожали в 65 городах из 70 исследованных. Уменьшились цены лишь в Севастополе (-7,9%), Сочи (-5,6%), Симферополе (-4,7%), Махачкале (-1,7%) и Москве (-0,3%).

Вместе с тем генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что существенного спроса на комнаты в России не предвидится, поскольку покупатели ценят комфорт и больше ориентированы на покупку полноценной квартиры. Вместе с тем до нуля он упасть не должен, поскольку покупка комнаты стоит в разы дешевле отдельного жилья.