Барнаульцев в ночь на Рождество будут возить два трамвая. Какие цены и маршруты
Вагоны отправятся от двух соборов
04 января 2023, 15:38, ИА Амител
Фото: vk.com/transport_brn
Два трамвайных вагона будут перевозить пассажиров в рождественскую ночь в субботу, 7 января, сообщает МУП «Горэлектротранс».
«Перевозка осуществляется согласно тарифному плану», — подчеркнули в сообщении.
Маршруты:
- От Покровского кафедрального собора трамвай отправится в 01:20 по маршруту: Покровский Собор (01:20) — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — пл. Свободы (01:26) — ул. Анатолия — Покровский Собор. (01:34) — ул. Челюскинцев — ул. А. Петрова — Александро-Невский собор (02:02) — ул. А. Петрова — ст. Докучаево — ул. Попова — ул. Власихинская — ул. Малахова, далее на заход в депо (ул. Гридасова, 5).
- От Александро-Невского собора в 01:20 по маршруту: Александро-Невский Собор (01:20) — ул. А. Петрова — ул. Северо-Западная — Дом быта — ул. Северо-Западная, далее на заход в депо (пр. Коммунаров, 128).
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