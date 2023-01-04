Барнаульцев в ночь на Рождество будут возить два трамвая. Какие цены и маршруты

Вагоны отправятся от двух соборов

04 января 2023, 15:38, ИА Амител

Фото: vk.com/transport_brn

Два трамвайных вагона будут перевозить пассажиров в рождественскую ночь в субботу, 7 января, сообщает МУП «Горэлектротранс».

«Перевозка осуществляется согласно тарифному плану», — подчеркнули в сообщении.

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