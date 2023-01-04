Барнаульцев восхитил мужчина, отжимающийся возле коляски с ребёнком

Многим отцам посоветовали взять с него пример

04 января 2023, 08:35, ИА Амител

Фото: кадр из видео

В паблике «Барнаул 22» обсуждают видео с мужчиной, который гулял с ребёнком и одновременно занимался физическими упражнениями.

«Немного позитива. Мужчина, который подаёт хороший пример не только своему ребёнку, но и окружающим. Многим отцам стоит взять с него пример. Увидел, умилился, восхитился, вдохновился», — отметил автор видео.

В комментариях к записи отметили, что молодец отец, видимо, «подзамёрз, отжался и дальше пошёл», но в целом — он красавчик.

Также указали, что сейчас на улице уже ничего не хочется делать, поскольку «сразу будешь героем социальных сетей», ведь обязательно кто-нибудь достанет телефон и начнёт снимать.