Барнаульцы написали про лето на устланной градом детской площадке
Город засыпало плотным градом 18 августа
19 августа 2022, 08:50, Никита Черников
Жители Барнаула написали про лето на устланной градом детской площадке, сообщает «Инцидент Барнаул».
На размещённом в паблике кадре можно заметить, как во дворе дома, адрес которого не уточняется, выделяется огромная аккуратная надпись: «Августа лето 2022» — вероятно, на момент создания снимка ещё не законченная.
Напомним, днём 18 августа краевую столицу засыпало плотным слоем града, который шёл примерно в течение пяти минут.
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