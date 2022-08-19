Барнаульцы написали про лето на устланной градом детской площадке

Жители Барнаула написали про лето на устланной градом детской площадке, сообщает «Инцидент Барнаул».

На размещённом в паблике кадре можно заметить, как во дворе дома, адрес которого не уточняется, выделяется огромная аккуратная надпись: «Августа лето 2022» — вероятно, на момент создания снимка ещё не законченная.

Напомним, днём 18 августа краевую столицу засыпало плотным слоем града, который шёл примерно в течение пяти минут.