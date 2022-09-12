Барнаульцы жалуются, что водители автобусов «загадили кусты» на улице Новогодней
Местные жители обратились к депутатам за помощью
12 сентября 2022, 11:49
В посёлке Центральном водители вынуждены справлять нужду в кустах на конечной автобусов на улице Новогодней, сообщает «Барнаул 22».
«Причина тому — отсутствие уличных туалетов, которые, кстати, обязаны там находиться. Помимо туалетов, отсутствуют и мусорные баки», — рассказали местные жители.
По их словам, они устали от происходящего и обратились к депутатам, которые пообещали «помочь направить обращения сразу в семь инстанций».
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