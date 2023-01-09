Барнаульская прокуратура назвала причины неудовлетворительной уборки дорог от снега и наледи

Основные показатели за 2022 год говорят о росте ДТП, которые имеют тяжкие последствия. Больше половины из них произошли на пешеходных переходах

09 января 2023, 19:26, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Прокуратура Барнаула вместе с районными прокуратурами проверили исполнение требований законодательства при содержании улично-дорожной сети. Как сообщает пресс-служба ведомства, основные показатели за 2022 год говорят о росте ДТП, которые имеют тяжкие последствия, причём на пешеходных переходах произошло больше половины от всех подобных инцидентов в краевой столице. От травм за прошлый год скончались девять человек.

В ходе проверки прокуроры установили, что в большинстве случаев сопутствующими факторами ДТП является несоответствие пешеходных переходов предъявляемым к ним требованиям. В их числе отсутствие дорожных знаков и разметки, светофоров, а также боковых ограждений и направляющих устройств на автомобильных дорогах общего пользования.

Кроме того, важнейшим фактором, влияющим на состояние аварийности на городских дорогах, является своевременная их очистка от снега и наледи зимой. В Барнауле задействованы 274 единицы снегоуборочной техники, однако износ технического парка составляет более 70%, а недоукомплектованность сотрудниками организаций города, выполняющих работы по очистке улиц, — 31%. Это приводит к неудовлетворительному качеству содержания дорог.

По результатам проверки прокуратурой города в администрацию города внесено представление о принятии мер, направленных на устранение указанных недостатков, которое сейчас находится на рассмотрении.