Барнаульские байкеры открыли мотосезон-2022. Фоторепортаж
Мотоциклисты остановились в парке «Арлекино», где проходят показательные выступления и выставка ретробайков
30 апреля 2022, 17:35, Никита Черников
Мотосезон-2022 открылся в Барнауле в субботу, 30 апреля. Начался пробег со сбора участников байкерской колонны на вертолётной площадке за Новым мостом, а закончился в парке «Арлекино», где состоялись показательные выступления, различные конкурсы и выставка ретромотоциклов. Посмотреть на это пришли сотни барнаульцев и их детей. Благо погода сегодня выдавалась тёплой.
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