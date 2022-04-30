Барнаульские байкеры открыли мотосезон-2022. Фоторепортаж

Мотосезон-2022 открылся в Барнауле в субботу, 30 апреля. Начался пробег со сбора участников байкерской колонны на вертолётной площадке за Новым мостом, а закончился в парке «Арлекино», где состоялись показательные выступления, различные конкурсы и выставка ретромотоциклов. Посмотреть на это пришли сотни барнаульцев и их детей. Благо погода сегодня выдавалась тёплой.

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