В Барнауле отремонтировали дороги на двух улицах

Дорожные службы Барнаула продолжают текущий ремонт дорог горячим асфальтобетоном, сообщает пресс-служба мэрии.

Ремонтные работы на поврежденных участках ведутся на улицах Малахова (от ул. А. Петрова до ул. Новгородской), Энтузиастов (от ул. Попова до ул. Островского) и Северо-Западной (от ул. А. Петрова до проспекта Ленина).

Также дорожники уже завершили работы на улице Мамонтова в селе Власиха и на улице Анатолия (от Промышленной до Ленина).

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Новости Барнаула Барнаульские дорожники потратят на соль почти 29 млн рублей

Всего дорожная служба планирует отремонтировать в Барнауле 65,5 тыс. м² дорог. Ознакомиться с еженедельным планом по ремонту улично-дорожной сети можно здесь.

Ранее администрация Барнаула объявила с старте 9 апреля ремонтных работ на дорогах города. На эти работы из бюджета города выделено 67 млн рублей.