Барнаульский элеватор перекрашивают в жёлто-зелёный — теперь он напоминает «огромный продуктовый»
Здание теряет ставший привычным за десятилетия грязно-серый цвет
11 октября 2022, 12:31
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Знаменитый барнаульский элеватор на улице Промышленной теряет ставший привычным за десятилетия грязно-серый цвет и приобретает жёлто-зелёный окрас, который у жителей города ассоциируется не только с природой и солнцем. Корреспондент amic.ru не смогла пройти мимо новой точки притяжения.
«Это теперь как огромный продуктовый», — отметил местный житель.
Ранее amic.ru рассказал, что квартал рядом с барнаульским элеватором готовят к масштабной застройке.
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