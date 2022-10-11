Барнаульский элеватор перекрашивают в жёлто-зелёный — теперь он напоминает «огромный продуктовый»

Здание теряет ставший привычным за десятилетия грязно-серый цвет

11 октября 2022, 12:31
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Знаменитый барнаульский элеватор на улице Промышленной теряет ставший привычным за десятилетия грязно-серый цвет и приобретает жёлто-зелёный окрас, который у жителей города ассоциируется не только с природой и солнцем. Корреспондент amic.ru не смогла пройти мимо новой точки притяжения.

«Это теперь как огромный продуктовый», — отметил местный житель.

Ранее amic.ru рассказал, что квартал рядом с барнаульским элеватором готовят к масштабной застройке.

Стало известно, какие планы у нового собственника элеватора в Барнауле

Стало известно, какие планы у нового собственника элеватора в Барнауле

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