Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Знаменитый барнаульский элеватор на улице Промышленной теряет ставший привычным за десятилетия грязно-серый цвет и приобретает жёлто-зелёный окрас, который у жителей города ассоциируется не только с природой и солнцем. Корреспондент amic.ru не смогла пройти мимо новой точки притяжения.

«Это теперь как огромный продуктовый», — отметил местный житель.

Ранее amic.ru рассказал, что квартал рядом с барнаульским элеватором готовят к масштабной застройке.