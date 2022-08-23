Барнаульский политик-трансгендер предложила переименовать площадь Октября в площадь Евдокимова

Лидер реготделения партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае Юлия Алёшина предложила увековечить имя бывшего губернатора региона Михаила Евдокимова. Об этом она рассказала в своём Telegram-канале.

Предложение Алёшина направила главе Барнаула Вячеславу Франку.

«Прошло 17 лет со дня трагической гибели Михаила Евдокимова. Михаил Сергеевич — наш великий земляк, заслуженный артист РФ, губернатор Алтайского края в 2004-2005 годах», — говорится в тексте обращения.

Предложение переименовать площадь / Фото: t.me/alyoshina_julia

«Моё обращение к мэру зарегистрировано. Предлагаю увековечить память Михаила Евдокимова в Барнауле: переименовать площадь Октября в площадь Евдокимова», — указала Алёшина.

Также политик предположила, что коммунисты могут выразить протест, поскольку «площадь Октября — это символ их былой власти».