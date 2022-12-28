БГЭС приглашает на подведение итогов акции, по которой абоненты могут получить бонус 1000 рублей

50 счастливчиков выберет генератор случайных чисел

28 декабря 2022, 15:19, ИА Амител

29 декабря Барнаульская горэлектросеть определит 50 абонентов, победителей акции «Подпишись на электронную квитанцию и получи бонус 1000 рублей». Мероприятие пройдет в офисе обслуживания клиентов на ул. Ползунова, 50. Начало в 10:00. В этот же день энергетики пообещали вручить посетителям офиса дополнительные призы.

50 счастливчиков выберет генератор случайных чисел. Как сообщили в пресс-службе компании, процесс будет записан на видео. Бонусы «1000 рублей» вручат победителям до 15 января, их компания перечислит на лицевые счета абонентов.

Напомним, акция длилась с 1 по 25 декабря. Однако энергетики внесли в реестр участников всех абонентов, которые подписались на электронные квитанции с 1 августа. Такое решение принято компанией, поскольку предыдущая акция БГЭС завершилась 30 июля.

«Мы решили поощрить абонентов, которые сознательно, не надеясь на вознаграждение, подписались на электронную квитанцию. Уверены, бонусы от Барнаульской горэлектросети станут для кого-то приятным подарком к Новому году», — пояснила директор по сбыту электроэнергии БГЭС Марина Сорокина.

Всего в число претендентов на бонусы внесено 2315 лицевых счетов. 536 подписчиков отклонены из-за невыполнения условий акции. Основной причиной отказа в регистрации стало наличие задолженности и пеней за электроэнергию по состоянию на 30 ноября 2022 года. Проверить, есть ли ваш лицевой счет в реестре участников можно на официальном сайте Барнаульской горэлектросети.







