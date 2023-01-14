Более 110 единиц техники убирают снег на улицах Барнаула днём 14 января
Вручную трудятся 125 дорожников
14 января 2023, 15:45, ИА Амител
В Барнауле днём 14 января в уборке снега и наледи задействовано 113 единиц техники МБУ "Автодорстрой", ещё 125 человек работают вручную. Об этом на совещании в мэрии сообщил замруководителя учреждения Виктор Райко.
По его словам, из-за непогоды часть техники направили на очистку дорог, но в ближайшее время прометание и посыпка пешеходных зон продолжится в усиленном режиме.
Райко также отметил, что минувшей ночью на улицах работали 169 машин. Снег вывозили с проспектов Ленина, Комсомольского, Строителей, площади Советов, участков улиц Челюскинцев, Советской Армии, Северо-Западной, Эмилии Алексеевой, Попова, Балтийской, Интернациональной, Гоголя, М. Горького, Никитина, Короленко, Льва Толстого, Пионеров, Павловского тракта и других улиц. Израсходовали за смену 492 тонны песчано-соляной смеси.
В пресс-службе мэрии добавили, что после совещания заместитель главы горадминистрации по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев совместно с руководителями дорожных служб провёл объезд ряда дорожных участков в целях контроля выполнения работ.
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