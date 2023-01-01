Более 80 снегоуборочных машин работали на улицах Барнаула в новогоднюю ночь

В Новогоднюю ночь улицы Барнаула очищали от свежевыпавшего снега экипажи 83 спецмашин, сообщили в мэрии.

Работы велись на проспектах Ленина, Социалистическом, площадях Советов, Сахарова, Октября, участках улиц Димитрова, Матросова, Интернациональной и Гоголя.

«Для посыпки проезжей части противогололедными материалами использовано 260 тонн песчано-соляной смеси. С дорог краевой столицы вывезли 1102 кубометра снега», — подчеркнули в горадминистрации.

Сегодня, 1 января, на уборке дорог задействованы до 74 единиц техники, 113 рабочих работают вручную.