Более 80 снегоуборочных машин работали на улицах Барнаула в новогоднюю ночь
Сегодня днём на линии трудятся свыше 70 единиц техники
01 января 2023, 16:01, Никита Черников
Фото: мэрия Барнаула
В Новогоднюю ночь улицы Барнаула очищали от свежевыпавшего снега экипажи 83 спецмашин, сообщили в мэрии.
Работы велись на проспектах Ленина, Социалистическом, площадях Советов, Сахарова, Октября, участках улиц Димитрова, Матросова, Интернациональной и Гоголя.
«Для посыпки проезжей части противогололедными материалами использовано 260 тонн песчано-соляной смеси. С дорог краевой столицы вывезли 1102 кубометра снега», — подчеркнули в горадминистрации.
Сегодня, 1 января, на уборке дорог задействованы до 74 единиц техники, 113 рабочих работают вручную.
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