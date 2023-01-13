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Больше 150 единиц техники убирают снег на улицах Барнаула

Также в работах задействовали свыше 1100 человек

13 января 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В Барнауле днём 13 января в условиях непогоды работают более 150 снегоуборочных машин, сообщили в мэрии.

На уборке дорог и тротуаров задействованы больше 100 единиц техники МБУ "Автодорстрой". Ещё свыше 120 рабочих трудятся вручную.

От МБУ "Благоустройство и озеленение" общественные территории очищают 22 единицы техники и более 30 рабочих.

Ещё 34 спецмашины и больше 1000 рабочих работают от районных администраций, убирая снег и наледь в межквартальных проездах и на придомовых территориях.

13 января Госавтоинспекция Алтайского края рекомендовала водителям не ездить без острой необходимости за пределы населённых пунктов из-за снега, метелей и гололедицы. 

Комментарии 8

  • очистите номально улицы, что бы были все полосы для вижения. По Юрина от Малахова до С.Поляны полторы полосы. И парковки в центре, их и так нет, а те что есть засыпаны сугробами
    13 января, Гость   Ответить
  • Улицы как были не убраны так и остаются, полосы сужены, разъехаться часто просто невозможно. Горы снега по обочинам навалены, ни пройти, ни проехать, ни припарковаться. А от снегопада уже неделя прошла, но толку нет от наших дорожников. Зато по отчетам все опять красиво.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, А от снегопада уже неделя прошла, ------ А сейчас новый снегопад начинается, по прогнозам на неделю! Во заживем))))))
    13 января, Гость   Ответить
  • Ржачьненько, уписяться можно.Увахахах
    13 января, Гость   Ответить
  • буду посматривать в окно. надеюсь хоть одну на Строителей разгляжу.
    13 января, Гость   Ответить
  • посмотрел. коллеи выбитого снега увидел. наполовину засыпанную выделенку увидел. следов работы снегоуборщиков не заметил.
    13 января, Гость   Ответить
  • Где?)))) Красноармейский-Строителей-Павлик-Попова до ЗСВ - за всю дорогу один грейдер, и тот стоял)
    13 января, Гость   Ответить
  • ну устал встал постоять. че прикопались
    13 января, Гость   Ответить
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