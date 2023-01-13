Больше 150 единиц техники убирают снег на улицах Барнаула

Также в работах задействовали свыше 1100 человек

13 января 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле днём 13 января в условиях непогоды работают более 150 снегоуборочных машин, сообщили в мэрии.

На уборке дорог и тротуаров задействованы больше 100 единиц техники МБУ "Автодорстрой". Ещё свыше 120 рабочих трудятся вручную.

От МБУ "Благоустройство и озеленение" общественные территории очищают 22 единицы техники и более 30 рабочих.

Ещё 34 спецмашины и больше 1000 рабочих работают от районных администраций, убирая снег и наледь в межквартальных проездах и на придомовых территориях.

13 января Госавтоинспекция Алтайского края рекомендовала водителям не ездить без острой необходимости за пределы населённых пунктов из-за снега, метелей и гололедицы.