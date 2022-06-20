Больше десяти барнаульских домов остались без горячей воды из-за аварии

Авария на трубопроводе привела к отключению горячей воды 2301 жителя Барнаула. Как сообщает городской филиал Сибирской генерирующей компании в Telegram-канале, в 16:00 специалисты обнаружили повреждение трубопровода в районе дома № 67 по улице Малахова.

Под отключением оказались дома на улице Малахова (67, 59, 57, 63, 69, 65, 61) и Юрина (219, 221, 225, 223). Ремонтная бригада уже занимается устранением прорыва, СГК приносит извинения за неудобства.

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Новости Барнаула В Барнауле из-за двух прорывов отключили от горячей воды больше сотни домов

Напомним, что 17 июня во время гидравлических испытаний произошли прорывы на улице Пионеров, 8, и на проспекте Ленина, 147.

Из-за повреждений под отключения от горячего водоснабжения попали дома в районе ВРЗ и на пересечении проспекта Ленина с улицей Матросова.