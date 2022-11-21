Десятки домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии в Барнауле

Коммунальная авария произошла на водопроводе диаметром 500 мм в районе дома № 314 по улице Сухэ-Батора в Барнауле. Без холодной воды на данный момент остаются десятки домов.

Как сообщили в мэрии, одна бригада специалистов и три единицы техники барнаульского водоканала ведут земляные работы.

«Холодное водоснабжение ограничено по следующим адресам: ул. Островского, 80а-114, ул. Симферопольская, 1-35, ул. Краснодарская, 1а-39, ул. Одесская, 1-40, ул. Севастопольская, 1-30, ул. Омская, 1-43, ул. Уральская, 1-43, ул. Барнаульская, 2-42, ул. 50 лет СССР, 27, ул. Сухэ-Батора, 7, 8, 9, ул. Ядерная, 2, ул. Малахова, 90, 92, 94а, 94б, 96а», — перечислили в горадминистрации.

Отмечается, что ремонт планируют завершить в 20:30.