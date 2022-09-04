Горячую воду отключат у части жителей Барнаула 5 и 6 сентября

В Барнауле с 5 по 6 сентября отключат горячую воду у части жителей, сообщили в мэрии.

Отмечается, что подрядчик ремонта моста на Новом рынке завершил монтаж одной из двух тепломагистралей, проходящих параллельно путепроводу, и 5 сентября её начнут подключать к системе.

«Чтобы ввести трубопровод в эксплуатацию, энергетики ограничат подачу горячей воды с 10:00 5 сентября до 16:00 6 сентября», — говорится в сообщении.

Под отключения попадают 118 многоквартирных и четыре частных дома, а также 25 административных зданий, четыре детсада и два медучреждения, расположенных по следующим адресам:

• пр. Ленина — 106/1, 129/2, 106, 116а, 127, 147в, 113, 137, 131, 108, 149, 155, 105, 126, 129/1, 151, 129/3, 145, 107, 130, 147а, 116, 120, 112, 114, 110а, 133, 139, 135, 147б, 118, 128, 132, 151в, 109, 151б, 129, 157, 127А, 111, 110, 120б, 93, 93б, 99, 101, 95, 103, 97, 119, 119а, 123;

• пр. Калинина — 41, 15/17;

• проезд Футбольный — 11а, 14, 16, 10, 12;

• ул. 80-й Гвардейской Дивизии — 8а, 4а/1, 4а/2, 2/3, 2/2, 2/1, 6, 2а, 4;

• ул. Бехтерева — 2д, 10, 26, 8, 5, 1, 2г, 1а;

• ул. Главная — 3, 6, 2, 2а, 2б, 11;

• ул. Деповская — 36, 34;

• ул. Зелёная Роща — 1, 11;

• ул. Карагандинская — 15, 13, 9, 11;

• ул. Колесная — 12;

• ул. Красный Текстильщик — 6;

• ул. Матросова — 7, 7б, 3, 7а, 12, 3а, 10, 4, 9д;

• ул. Микронная — 9, 7;

• ул. Новоугольная — 26, 30, 28, 24, 9;

• ул. Полярная — 34/2, 34/3, 30, 32, 3в, 30а, 48;

• ул. Привокзальная — 6, 14;

• ул. Профинтерна — 35, 37;

• ул. Свердлова — 69, 84, 82, 78, 73, 86, 75, 88, 80, 67, 71;

• ул. Северо-Западная — 37, 29А, 35Б, 29, 3, 3а, 39, 23а, 13Б, 5, 27, 41, 35, 25, 33;

• ул. Ткацкая — 86а, 80, 86;

• ул. Угольная — 16а;

• ул. Червонная — 8, 5, 8г, 9, 2, 10;

• ул. Ярных — 38,40;

По окончании работ потребители, которые получали горячую воду по временной схеме от ТЭЦ-3, снова вернутся на подачу ресурса от ТЭЦ-2, добавили в горадминистрации.