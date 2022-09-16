«К зиме мы подошли». Глава Барнаула назвал дату начала отопительного сезона

Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл совещание по подготовке города к отопительному периоду, сообщает мэрия.

На мероприятии отметили, что в конце следующей недели, после 21 сентября, планируется начать подавать тепло. С 16 сентября управляющие компании приступили к заполнению внутридомовых систем отопления.

«К зиме мы подошли с неплохими показателями, они выше всех предыдущих лет. Хочу поблагодарить всех, кто в непростое время достойно выполнил большую и сложную работу, чтобы барнаульцы вовремя получили тепло», — подчеркнул Франк.

Глава города указал, что в первую очередь необходимо дать тепло в больницы и социальные учреждения. Также поручил держать на особом контроле запуск в многоквартирных домах.

На подготовку объектов инженерной инфраструктуры к зиме направили более 2,1 млрд рублей. Основные работы уже завершили — готовность сетевого хозяйства практически стопроцентная, ремонт оставшихся участков теплосетей завершат к 21 сентября.

В городе заготовили 352 тысячи тонн угля: запасы на барнаульских ТЭЦ более чем в два раза превышают нормативные.