«К зиме мы подошли». Глава Барнаула назвал дату начала отопительного сезона
С 16 сентября управляющие компании приступили к заполнению внутридомовых систем, но отопление включат позже
Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл совещание по подготовке города к отопительному периоду, сообщает мэрия.
На мероприятии отметили, что в конце следующей недели, после 21 сентября, планируется начать подавать тепло. С 16 сентября управляющие компании приступили к заполнению внутридомовых систем отопления.
«К зиме мы подошли с неплохими показателями, они выше всех предыдущих лет. Хочу поблагодарить всех, кто в непростое время достойно выполнил большую и сложную работу, чтобы барнаульцы вовремя получили тепло», — подчеркнул Франк.
Глава города указал, что в первую очередь необходимо дать тепло в больницы и социальные учреждения. Также поручил держать на особом контроле запуск в многоквартирных домах.
На подготовку объектов инженерной инфраструктуры к зиме направили более 2,1 млрд рублей. Основные работы уже завершили — готовность сетевого хозяйства практически стопроцентная, ремонт оставшихся участков теплосетей завершат к 21 сентября.
В городе заготовили 352 тысячи тонн угля: запасы на барнаульских ТЭЦ более чем в два раза превышают нормативные.