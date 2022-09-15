Какие дороги в Барнауле отремонтировали летом-2022, а где работы продолжаются
Уже полностью завершили работы на 9 дорогах Барнаула. Ещё 10 участков продолжают ремонтировать
В Барнауле к середине сентября 2022 года выполнили 76% от объёма ремонтных работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Такие данные привели в администрации города. Рассказываем, какие участки дорог уже привели в порядок, а где работы ещё продолжаются.
На каких дорогах работы уже завершили
По данным на 14 сентября, в Барнауле уже отремонтированы девять объектов. Это: ул. 11-я Западная, ул. 12-я Западная, ул. 13-я Западная, ул. 14-я Западная, Змеиногорский тракт, ул. Германа Титова, ул. Сиреневая, пер. Малый Прудской и ул. Лазурная.
На каких дорогах ремонт ещё продолжается
В настоящий момент дорожные работы ещё продолжаются на 10 объектах. Это:
ул. Солнечная Поляна;
пр. Дзержинского;
ул. Лазурная;
ул. Просторная;
ул. 10-я и 5-я Западные;
ул. Никитина;
ул. Власихинская;
ул. Кавалерийская;
ул. Воровского;
ул. 2-я Северо-Западная.
А всего в этом году по нацпроекту ремонтные работы вели на 19 участках дорог Барнаула.
В Барнауле строят дороги / Фото: barnaul.org
Где ремонт завершится в ближайшее время
В администрации города сообщили, что сейчас в высокой степени готовности находятся дороги по улицам Солнечная Поляна, 5-й Западной, Просторной, Кавалерийской.
Активно идут работы на улице 2-й Северо-Западной. Здесь работает ООО «Патай». Рабочие уже успели уложить нижний слой асфальтобетонного покрытия на участке протяжённостью 2,3 километра. А также обустроили километр тротуара. Сейчас подрядчик приступил к установке бордюрного камня. К концу октября на обновлённой дороге установят дорожные знаки, искусственные неровности и нанесут разметку.
В администрации подчёркивают, что ремонт этой дороги очень важен для жителей микрорайона. Рядом с ней, кроме жилых домов, расположены несколько социально значимых объектов, среди которых стадион «Лабиринт», спортклуб «Олимп», Дворец спорта «Победа», парк «Арлекино» и другие.
В Барнауле строят дороги / Фото: barnaul.org
Сколько денег выделили на ремонт
Общий объём средств на реализацию проекта в 2022 году составит 918 млн рублей. Из них 698,2 млн рублей — средства краевого бюджета, 219,8 млн рублей — городского.
Какого результата ждут в городе от ремонта дорог
Власти предполагают, что после того как ремонт по нацпроекту в этом году будет завершён, нормативность автодорог в Барнауле вырастет до 77,23%. И это поможет снизить аварийность на улицах, сделает дороги более безопасными.