Какие дороги в Барнауле отремонтировали летом-2022, а где работы продолжаются

В Барнауле к середине сентября 2022 года выполнили 76% от объёма ремонтных работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Такие данные привели в администрации города. Рассказываем, какие участки дорог уже привели в порядок, а где работы ещё продолжаются.

На каких дорогах работы уже завершили

По данным на 14 сентября, в Барнауле уже отремонтированы девять объектов. Это: ул. 11-я Западная, ул. 12-я Западная, ул. 13-я Западная, ул. 14-я Западная, Змеиногорский тракт, ул. Германа Титова, ул. Сиреневая, пер. Малый Прудской и ул. Лазурная.

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Инфографика Какие дороги построят и отремонтируют в Барнауле в 2022 году. Инфографика

На каких дорогах ремонт ещё продолжается

В настоящий момент дорожные работы ещё продолжаются на 10 объектах. Это:

ул. Солнечная Поляна;

пр. Дзержинского;

ул. Лазурная;

ул. Просторная;

ул. 10-я и 5-я Западные;

ул. Никитина;

ул. Власихинская;

ул. Кавалерийская;

ул. Воровского;

ул. 2-я Северо-Западная.

А всего в этом году по нацпроекту ремонтные работы вели на 19 участках дорог Барнаула.

В Барнауле строят дороги / Фото: barnaul.org



Где ремонт завершится в ближайшее время

В администрации города сообщили, что сейчас в высокой степени готовности находятся дороги по улицам Солнечная Поляна, 5-й Западной, Просторной, Кавалерийской.

Активно идут работы на улице 2-й Северо-Западной. Здесь работает ООО «Патай». Рабочие уже успели уложить нижний слой асфальтобетонного покрытия на участке протяжённостью 2,3 километра. А также обустроили километр тротуара. Сейчас подрядчик приступил к установке бордюрного камня. К концу октября на обновлённой дороге установят дорожные знаки, искусственные неровности и нанесут разметку.

В администрации подчёркивают, что ремонт этой дороги очень важен для жителей микрорайона. Рядом с ней, кроме жилых домов, расположены несколько социально значимых объектов, среди которых стадион «Лабиринт», спортклуб «Олимп», Дворец спорта «Победа», парк «Арлекино» и другие.

В Барнауле строят дороги / Фото: barnaul.org

Сколько денег выделили на ремонт

Общий объём средств на реализацию проекта в 2022 году составит 918 млн рублей. Из них 698,2 млн рублей — средства краевого бюджета, 219,8 млн рублей — городского.

Какого результата ждут в городе от ремонта дорог

Власти предполагают, что после того как ремонт по нацпроекту в этом году будет завершён, нормативность автодорог в Барнауле вырастет до 77,23%. И это поможет снизить аварийность на улицах, сделает дороги более безопасными.