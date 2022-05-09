Копии Знамени Победы подняли на зданиях в Барнауле

Копии Знамени Победы, которое 77 лет назад водрузили над Рейхстагом, 9 мая подняли над городской и районными администрациями Барнаула, а также других административных зданий, сообщается на официальном сайте города.

Знамя Победы — официальный символ победы СССР над гитлеровской Германией, штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый 1 мая 1945 года на куполе здания рейхстага в Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.

Знамя Победы было изготовлено в военно-полевых условиях. Представляет собой прикреплённое к древку однослойное прямоугольное красное полотнище размером 82 см на 188 см, на лицевой стороне которого изображены серебряные пятиконечная звезда, серп и молот, а на обратной стороне полотнища в нижнем углу у древка стоит надпись «№ 5».