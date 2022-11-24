«Круг вокруг солнца». Барнаульцев заворожила «зимняя радуга» в морозном небе

Жители Барнаула сфотографировали эффект гало в небе над городом утром 24 ноября и опубликовали снимки в соцсетях.

«Красота утренняя — гало!» — написала прима Алтайского государственного музыкального театра Виктория Гальцева.

Фото: vk.com/galvika / amic.ru / vk.com/marguleta / vk.com/olga.didenko

Барнаульцы отметили, что гало — это «такая зимняя радуга», когда образуется «круг вокруг солнца».

Что такое гало?

Гало — оптическое явление, которое можно наблюдать при особом стечении метеоусловий. Свечение вокруг солнца образуется кристаллами льда, находящимися близко к поверхности Земли.

В старину подобные явления было принято считать предзнаменованиями. Так, в «Слове о полку Игореве» «четыре солнца засияли над русской землей» перед наступлением половцев. Это было воспринято как знамение большой беды.