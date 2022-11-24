«Круг вокруг солнца». Барнаульцев заворожила «зимняя радуга» в морозном небе
Гало — оптическое явление, которое можно наблюдать при особом стечении метеоусловий
24 ноября 2022, 12:33
Жители Барнаула сфотографировали эффект гало в небе над городом утром 24 ноября и опубликовали снимки в соцсетях.
«Красота утренняя — гало!» — написала прима Алтайского государственного музыкального театра Виктория Гальцева.
Фото: vk.com/galvika / amic.ru / vk.com/marguleta / vk.com/olga.didenko
Барнаульцы отметили, что гало — это «такая зимняя радуга», когда образуется «круг вокруг солнца».
Что такое гало?
Гало — оптическое явление, которое можно наблюдать при особом стечении метеоусловий. Свечение вокруг солнца образуется кристаллами льда, находящимися близко к поверхности Земли.
В старину подобные явления было принято считать предзнаменованиями. Так, в «Слове о полку Игореве» «четыре солнца засияли над русской землей» перед наступлением половцев. Это было воспринято как знамение большой беды.
Комментарии
Новости партнеров