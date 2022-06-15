Названо точное время, когда начнут строить трамвайное кольцо у Дома быта в Барнауле

Строительство второго разворотного трамвайного кольца рядом с путепроводом на проспекте Ленина в Барнауле перед бывшим Домом быта начнётся сегодня, 15 июня, после 22:00. Об этом сообщил главный инженер «Горэлектротранса» Александр Возный в ходе очередного выездного совещания по реконструкции путепровода, пишет «Мост».

Напомним, разворотное кольцо для трамваев с другой стороны моста — у ТРЦ «Пионер» — построили в мае, после этого, 21-го числа, путепровод закрыли на реконструкцию. Второе кольцо, как ожидается, возведут в течение 10-15 дней.