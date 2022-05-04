Названы самые опасные территории Барнаула во время клещевого сезона

В управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю назвали самые опасные места в Барнауле во время сезона клещей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Наиболее эпидемиологически опасными территориями города Барнаула являются: аллея на пр. Космонавтов, район лесополосы на ул. Солнечная Поляна, территория бывшего парка „Юбилейный“, у нового моста в районе Речного вокзала, нагорная часть города, посёлок Южный, сёла Власиха, Лебяжье, Черницкое, Научный Городок», — говорится в сообщении.

При этом от клещей в городе уже обработали 16 кладбищ из 19 подлежащих дезинсекции, парк Центрального района, санаторий «Барнаульский» и территории трёх баз отдыха.

С начала сезона активности клещей, 3 апреля, в Барнауле с жалобами на присасывания за помощью обратились 195 человек, в том числе 35 детей до 14 лет. В целом по краю от укусов пострадали 709 человек, из них 249 детей.

В настоящее время в регионе наблюдается интенсивный рост активности клещей, а его пик прогнозируется в мае, добавили в ведомстве.