Новое здание для 9-й взрослой поликлиники построят в Барнауле. А старое отдадут под жилье медикам

Поликлиника № 9 в Барнауле через несколько лет переедет на улицу Попова. Здесь для неё построят новое здание. Участок выделен по адресу улица Попова, 128.

10 августа на будущей строительной площадке провели совещание глава города Вячеслав Франк и министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. В выезде также приняли участие главный врач городской поликлиники № 9 Инна Анисимова, главный врач городской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов и общественник Дмитрий Аганов.

Зачем девятой поликлинике новое здание?

Дело в том, что поликлиника № 9 была построена очень давно. Изначально она была рассчитана на приём 1200 пациентов в смену. Однако Индустриальный район продолжает расти и сейчас медучреждение ежедневно посещает около 2300 человек. А всего к поликлинике прикреплено 80 тысяч человек. Но это не предел: учитывая, как разрастается район, число пациентов вскоре может перевалить за 100 тысяч.

Кроме того, в медорганизации просто не хватает места, чтобы разместить все отделения. Поэтому поликлиника вынужденно занимает шесть отдельных помещений, многие из которых находятся на первых этажах жилых домов либо в пристройках. И это создаёт неудобства пациентам, так как приходится бегать на обследования из одного здания в другое.

Для поликлиники № 9 в Барнауле построят новое здание / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

К тому же её нынешние помещения уже не соответствуют современным требованиям, подчеркнул Дмитрий Попов.

Новое здание снимет эти проблемы: все отделения будут централизованы и смогут принимать большее число пациентов. Здесь разместят отделения врачей общей практики, неотложной помощи, а также кабинеты узких специалистов, создадут кабинет МСКТ и дневные стационары.

«В новом здании предусматривается увеличение терапевтических участков. Будет мощное рентгенологическое отделение, диагностическая служба, расширится женская консультация», — рассказала главный врач поликлиники № 9 Инна Анисимова.

Когда начнут строить новую поликлинику и во сколько это обойдётся?

Строительство нового здания поликлиники № 9 запланировано на 2024 год. Работы будут идти в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В ближайшее время специалисты приступят к работе над проектно-сметной документацией, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов.

По его словам, предполагаемый объём финансирования составит 1,3 млрд рублей.

Почему поликлинику собираются строить на улице Попова?

Потому что это очень оживлённый микрорайон. К тому же здесь можно обустроить подъездные пути, парковки. Вячеслав Франк предложил установить рядом с новой поликлиникой остановку общественного транспорта. Глава города подчеркнул, что больные люди должны с комфортом добираться до лечебного учреждения.

Для поликлиники № 9 в Барнауле построят новое здание / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ждут новую поликлинику и жители ближайших микрорайонов, отметил предприниматель Дмитрий Аганов, сам проживающий в квартале «Дружный»: «Здесь проживает более восьми тысяч человек. В основном это молодые семьи с детьми. И все они нуждаются в доступной поликлинике, качественном медицинском обслуживании. Это всё как раз и должно обеспечить новое учреждение».

Кстати, новая поликлиника появится рядом с детским садом, который сейчас достраивают. Его сдать в эксплуатацию собираются осенью.

А в ближайшем будущем в этом же микрорайоне появится и новая школа.

«Уже есть проектно-сметная документация, — сообщил Вячеслав Франк. — Образовательное учреждение для города уникальное, на 1100 мест. Совместно с правительством региона продумываем источники финансирования. В итоге вместе с детским садом, школой и поликлиникой вложения в социальную сферу микрорайона составят порядка 3 млрд рублей».

Для поликлиники № 9 в Барнауле построят новое здание / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

А что будет со старым зданием девятой поликлиники?

Точного ответа на этот вопрос пока нет. Но, как предположила главный врач поликлиники № 9 Инна Анисимова, скорее всего, там останется часть отделений, которые могут работать автономно. Возможно, физиолечение или ЛФК.

Кроме того, есть предложение переоборудовать помещения поликлиники в жилые. И выдавать квартиры нуждающимся в жилье медицинским сотрудникам.

Таким же образом планируют поступить и в поликлинике № 14, новое здание для которой уже достраивается. По мнению главных врачей учреждений, это поможет привлечь специалистов и решить кадровую проблему.

Для поликлиники № 9 в Барнауле построят новое здание / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

«Приоритетная задача — укомплектовать штат врачами. В качестве одной из мер мы предлагаем часть освободившихся после переезда наших помещений отдать под служебное жильё медикам. Такая инициатива должна привлечь в две новые поликлиники специалистов», — сказал главный врач поликлиники № 14 Дмитрий Денисов.

А где ещё в Барнауле построят новые поликлиники?

В нагорной части города. Вячеслав Франк отдал поручение уже в ближайшее время определить площадку под строительство медицинского учреждения, особо подчеркнув, что Барнаул очень нуждается в поликлиническом звене.