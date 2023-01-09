Новогодние выходные в Барнауле прошли без серьёзных происшествий

Об этом сообщили во время аппаратного еженедельного совещания в мэрии

09 января 2023, 12:15, Никита Черников

Фото: amic.ru

Праздничные выходные в Барнауле прошли без серьёзных происшествий, сообщил на совещании в мэрии начальник полиции УМВД по городу Пётр Бандурин.

По его словам, инцидентов и осложнений оперативной обстановки за этот период не допустили. Полицейские в усиленном режиме вели охрану общественного порядка, в том числе на праздничных площадках.

Начальник управления по делам ГОЧС Барнаула Владимир Драчёв также отметил, что из-за январского потепления в краевой столице не произошло серьёзных коммунальных аварий. Однако тёплая погода способствовала сходу снега и льда с крыш, а снежные заносы увеличили нагрузку на дорожные службы.