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Новогодние выходные в Барнауле прошли без серьёзных происшествий

Об этом сообщили во время аппаратного еженедельного совещания в мэрии

09 января 2023, 12:15, Никита Черников

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Праздничные выходные в Барнауле прошли без серьёзных происшествий, сообщил на совещании в мэрии начальник полиции УМВД по городу Пётр Бандурин.

По его словам, инцидентов и осложнений оперативной обстановки за этот период не допустили. Полицейские в усиленном режиме вели охрану общественного порядка, в том числе на праздничных площадках.

Начальник управления по делам ГОЧС Барнаула Владимир Драчёв также отметил, что из-за январского потепления в краевой столице не произошло серьёзных коммунальных аварий. Однако тёплая погода способствовала сходу снега и льда с крыш, а снежные заносы увеличили нагрузку на дорожные службы.

 

Комментарии 3

  • Собака загрызла хозяйку. ДТП с 5 жертвами, из них 2 детей. Да, ничего серьезного
    09 января, Гость   Ответить
  • Гость, Да, ничего серьезного --- А еще бывший задушил бывшую, совсем не серьезно.
    09 января, Гость   Ответить
  • ДТП с пятью погибшими это же не в Барнауле было, поэтому в городскую статистику и не вошло происшествие.
    09 января, Гость   Ответить
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