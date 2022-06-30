Новую дорогу строят в Барнауле на проспекте Энергетиков

800 метров составит длина новой дороги Барнаула, которая пройдет по проспекту Энергетиков от улицы Власихинской до улицы Взлетной.

Появится она к октябрю 2022 года, сообщили в администрации Барнаула.

Вопросы того, как строится новая дорога, обсудили глава администрации района Сергей Татьянин совместно с главным врачом городской поликлиники №14 Дмитрием Денисовым, руководителем сети клиник «Здоровое поколение» Владимиром Николаевым, которые встретились с представителями подрядной организации ООО «Барнаульское ДСУ №4».

Какой будет новая дорога?

Согласно проекту, на участке от улицы Власихинской до проезда Северного Власихинского планируют построить одну проезжую часть шириной 15 метров, сообщает администрация города со ссылкой на представителя подрядной организации. Он также рассказал, что от проезда Северного Власихинского до улицы Взлетной будут построены две проезжие части, которые разделит между собой бульвар. Здесь ширина дороги составит 16 метров.

Кроме этого проект предполагает, что будет обустроена пешеходная дорожка шириной четыре метра, разобьют газоны, а также установят скамейки и урны.

Вдоль всей дороги предусмотрено строительство тротуаров и парковочных карманов. Также планируется обустроить уличное освещение.

А как же зеленые насаждения?

Они тоже будут. Согласно проекту, уже ближайшей осенью на проспекте высадят более двух тысяч деревьев и кустарников. В числе этих деревьев будут сирень, ели, липы, березы, яблони, рябина, барбарис, тополя.

Сколько денег потратят на дорогу?

Дорогу стоят в рамках федерального проекта «Жилье» и на нее выделено более 199 млн. рублей, сообщили в администрации города.

По словам Сергея Татьянина, новая дорога по проспекту Энергетиков — очень важный объект для района.

В этом микрорайоне завершено строительство жилых домов, а в прошлом году открыл двери детский сад по проспекту Энерегетиков, 16.

В 2020 году на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетная в рамках проекта «Комфортная городская среда» здесь благоустроили сквер. Новая дорога позволит сделать жизнь горожан еще комфортнее, подчеркнул Татьянин.