Новые тротуары появятся на улицах Эмилии Алексеевой и Пролетарской в Барнауле

В Барнауле продолжают ремонтировать дороги и тротуары горячим асфальтобетоном, сообщили в мэрии.

Так, пешеходные дорожки обновляют на улицах Эмилии Алексеевой и Пролетарской.

«К этому виду работ дорожники приступили в начале июня — они планируют отремонтировать 17,4 тыс. кв. м пешеходных дорожек», — говорится в сообщении.

Также рабочие фрезеруют и асфальтируют повреждённые участки дорог на улице Шевченко и в проезде Южном, а на улице Попова между проспектом Космонавтов и 9-м Заводским проездом чинят колодцы.

Ремонт также проходит на Георгия Исакова на участке от улицы Попова до Солнечной Поляны.

По данным МБУ «Автодорстрой», за текущий сезон по муниципальному заданию выполнили работы горячим асфальтом на 21,8 тыс. кв. м дорог из плановых 38,7 тыс. кв. м.