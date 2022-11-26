Отопление отключили в четырёх домах в Барнауле из-за повреждения на теплосети

В Барнауле отключили отопление в четырёх домах из-за повреждения на теплосети, сообщили в СГК.

Неисправность на объекте по ул. Титова, 17, обнаружили 26 ноября в 4 часа утра.

«Под отключение попали четыре жилых дома: Титова, 17 и 21, Тимуровская, 25, а также 40 лет Октября, 24», — говорится в сообщении.

Специалисты откачивают воду из канала, чтобы оценить объём предстоящий работ и приступить к ремонту.