Долгожданная радость. Парк «Юбилейный» в Барнауле начали приводить в порядок по нацпроекту

В парке «Юбилейный» в Барнауле начались работы по благоустройству. В социальных сетях горожане выкладывают фотографии вырубленных деревьев.

В мэрии пояснили, что рабочие сносят поросль и аварийные деревья в районе входа в парк на пересечении улиц Гущина и Малахова. Также они уже начали ремонт входной арки и проводят демонтаж старого асфальта.

Работы в «Юбилейном» парке / Фото: barnaul.org

Все работы выполняет подрядная организация ООО «СК Город» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула», подчеркнули в мэрии.

Всего в парке собираются вырубить 246 клёнов, более 30 берёз, 2 тополя и 200 кв. м поросли. Большинство данных деревьев признаны аварийными, следует из постановления администрации города.

Но уже осенью в парке взамен вырубленных высадят 490 молодых деревьев, среди них — берёзы, вязы, рябины, черёмуха и клёны.

В администрации города подчёркивают, что в сентябре 2021 года в парк выезжала специальная комиссия, в состав которой входили ведущий специалист отдела благоустройства и озеленения, главный инженер проекта ООО «ПИ Алтайгражданпроект», председатель общественного совета парка «Юбилейный» и представители общественного совета парка. Члены комиссии лично обследовали зелёные насаждения, попадающие в границы проектируемых дорожек в парке «Юбилейный» и только после этого принимали решение о сносе деревьев.

Работы в парке «Юбилейный"/ Фото: barnaul.org



Что собираются сделать в «Юбилейном» этим летом?

Парк «Юбилейный» и набережную Речного вокзала в прошлом году выбрали барнаульцы с помощью интернет-голосования для благоустройства в 2022 году. И вот сейчас работы стартовали.

По словам экспертов, благоустройство парка «Юбилейный» — задача сложная и разбита на четыре этапа. Этап первый будет реализован в этом году. За это лето рабочие планируют уложить новый асфальт и благоустройство центральной аллеи парка, а также аллеи, ведущей от пруда к улице Гущина. Также в парке проведут освещение: установят 100 светильников. Появятся тут скамейки и урны, а также зона для проведения мероприятий. Следить за порядком в парке будут с помощью 13 камер видеонаблюдения.

На втором этапе в «Юбилейном» собираются обустроить целую сеть велодорожек и основных пешеходных путей. Работы по этому этапу должны начаться в 2023 году.

До 31 мая жители Барнаула могут проголосовать за один из трёх вариантов благоустройства парка в 2023 году. При голосовании можно выбрать только один.

Только в этом году на благоустройство парка «Юбилейный» предусмотрено более 82 млн рублей.

Всего же в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» на благоустройство набережной Речного вокзала и парка «Юбилейный» выделено почти 100 млн рублей. Выполнять работы на обоих объектах будет подрядная организация ООО «СК Город».