Пасхальные куличи и яйца освящают барнаульцы в храмах города. Фоторепортаж

В Барнауле начали освящать пасхальную праздничную еду в Великую субботу, которая у православных верующих в этом году выпала на 23 апреля. Церемония при этом проходит не в самих храмах, а на улице.

Так, к церкви Иоанна Богослова, где побывала фотокорреспондент amic.ru, пришли десятки горожан разных возрастов. Они принесли с собой куличи, яйца, имбирные пряники, конфеты и вино. Разложенную на специальных столах еду священник окропляет святой водой, исполняя при этом главное пасхальное песнопение. Тот, кто не успел освятить еду сегодня, может сделать это завтра — после ночной пасхальной службы.

Новости

Вопрос дня Какого числа Пасха в 2022 году и как ее принято отмечать?

Напомним, в этом году православные христиане отмечают Пасху 24 апреля. В ночь на Пасху в храмах проходят праздничные богослужения, посвящённые воскрешению Христа. Заканчивается Великий пост и верующие ставят на стол куличи, крашеные яйца и прочие угощения.