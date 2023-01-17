Почему в квитанции "липовый расход"? БГЭС ответила на вопросы читателей amic.ru
Имеют ли право у гражданина отключать свет за долги, если он не получил письмо с предупреждением, и какие сроки исковой давности?
17 января 2023, 07:27, ИА Амител
Как снизить тариф на электроэнергию в газифицированном доме, какие сроки исковой давности на долги за свет и почему БГЭС не принимает показания счётчика, предъявляя в квитанциях "липовый расход"? Такие вопросы поступили от читателей amic.ru специалистам Барнаульской горэлектросети. Публикуем ответы экспертов. А также сообщаем: следующая конференция пройдёт 30 января, читайте amic.ru, следите за анонсами.
Ответ БГЭС: Система скидок в тарифе для городского населения, проживающего в домах с установленными электроплитами, действует уже много лет. Сейчас понижающий коэффициент составляет 0, 815. Это значит, что все потребители, которые относятся к данной категории, платят 4,15 рубля за один киловатт-час. Остальные (городское население с газовыми плитами) – 5,10 рубля. Тарифы будут действовать до 31 декабря 2023 года. Ежегодно их устанавливает управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. Однако за основу берётся методика, утверждённая федеральным законодательством, а именно постановлением правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (пункт 71) "Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике". В нормативном акте есть очень важное уточнение: "тариф для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками".
"В установленном порядке" – значит, что электроплиты не просто подключены к внутридомовой электросети, а предусмотрены техническим паспортом на многоквартирный дом. То есть утверждены проектом, техническими условиями (при наличии разрешения на отпуск мощности энергоснабжающей организацией), а также актом приёмки электроустановок органами Ростехнадзора.
Как вы отметили в своём вопросе, вы проживаете в "газифицированной пятиэтажке". Чтобы перейти на новый тариф, вам потребуется узаконить использование электроплиты в своей квартире. Теоретически это возможно, но на практике процедура очень сложная.
Так, согласно пунктам 5.6.3 постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 "Об утверждении правил и норм жилищного фонда" эксплуатация стационарных электроплит возможна при их установке централизованно при строительстве или реконструкции дома. В соответствии с п. 5.6.3 Инструкции о проведении учёта жилищного фонда в РФ, утверждённой приказом Минземстроя РФ от 04.08.1998 г. № 37, сведения об установке стационарной электроплиты отражаются в техническом паспорте жилого помещения. Как следует из разъяснений Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.03.2015 г. № 6272-ОД/04, тариф с понижающим коэффициентом применяется для расчётов при наличии в техническом паспорте здания сведений об оборудовании жилых помещений стационарными электрическими плитами. Другими словами, простого переустройства жилого помещения будет недостаточно. Вы должны внести изменения в технический паспорт жилого дома. И только затем предоставить вышеуказанные документы в нашу компанию для смены тарифа.
Как правило, наша компания направляет абонентам заказное письмо с уведомлением о вручении, а также размещает соответствующую информацию в ежемесячной квитанции за электроэнергию.
Игнорирование письма на почте не будет уважительной причиной, на что рассчитывают недобросовестные потребители. Сообщение считается доставленным, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было вручено или адресат не ознакомился с ним (п. 1 ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ). Данный факт подтверждён многолетней судебной практикой. Мы советуем своим абонентам оплачивать электроэнергию до 10 числа каждого месяца. В составе коммунальных платежей электроэнергия – не самая дорогая услуга, однако её ограничение может существенно отразиться на вашем комфорте. Тем более что для подключения недостаточно просто погасить долги. Абонент обязан компенсировать энергетикам вынужденное введение режима ограничения и его возобновление. В АО «Барнаульская горэлектросеть» компенсация расходов стоит 1100 рублей и оказывается в течение двух дней после поступившей заявки.
Что касается вашего вопроса, показания через автоматические сервисы, в том числе СМС или электронную почту, принимает компьютерная программа, не человек. Именно поэтому очень важно точно соблюсти весь алгоритм. В ваших показаниях пропущен знак "#", по этой причине они не поступают к нам для расчёта. Текст сообщения должен содержать: Лицевой счёт*пин-код*показания#. Например, 12345678*1234*12345#
"Липовый расход электроэнергии" с ваших слов – это среднемесячные показания, рассчитанные по тем данным, которые поступали к нам ранее или которые снял наш сотрудник при контрольной проверке прибора учёта. Их мы обязаны предъявить вам к оплате в квитанции, руководствуясь постановлением правительства №354 ("Правила оказания коммунальных услуг…").
Напоминаем, что, несмотря на рекомендацию нашей компании сообщать показания ежемесячно с 21 по 25 число, вы можете сделать это в любой день – с 1 по 25-е. Ваши показания будут приняты к расчётам, а все предыдущие начисления будут скорректированы. Все способы передачи данных есть на нашем официальном сайте.
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