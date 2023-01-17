Почему в квитанции "липовый расход"? БГЭС ответила на вопросы читателей amic.ru

Живу в газифицированной пятиэтажке. Что я должен сделать, что тариф был "с электроплитой"?

Ответ БГЭС: Система скидок в тарифе для городского населения, проживающего в домах с установленными электроплитами, действует уже много лет. Сейчас понижающий коэффициент составляет 0, 815. Это значит, что все потребители, которые относятся к данной категории, платят 4,15 рубля за один киловатт-час. Остальные (городское население с газовыми плитами) – 5,10 рубля. Тарифы будут действовать до 31 декабря 2023 года. Ежегодно их устанавливает управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. Однако за основу берётся методика, утверждённая федеральным законодательством, а именно постановлением правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (пункт 71) "Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике". В нормативном акте есть очень важное уточнение: "тариф для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками".

"В установленном порядке" – значит, что электроплиты не просто подключены к внутридомовой электросети, а предусмотрены техническим паспортом на многоквартирный дом. То есть утверждены проектом, техническими условиями (при наличии разрешения на отпуск мощности энергоснабжающей организацией), а также актом приёмки электроустановок органами Ростехнадзора.

Как вы отметили в своём вопросе, вы проживаете в "газифицированной пятиэтажке". Чтобы перейти на новый тариф, вам потребуется узаконить использование электроплиты в своей квартире. Теоретически это возможно, но на практике процедура очень сложная.

Так, согласно пунктам 5.6.3 постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 "Об утверждении правил и норм жилищного фонда" эксплуатация стационарных электроплит возможна при их установке централизованно при строительстве или реконструкции дома. В соответствии с п. 5.6.3 Инструкции о проведении учёта жилищного фонда в РФ, утверждённой приказом Минземстроя РФ от 04.08.1998 г. № 37, сведения об установке стационарной электроплиты отражаются в техническом паспорте жилого помещения. Как следует из разъяснений Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.03.2015 г. № 6272-ОД/04, тариф с понижающим коэффициентом применяется для расчётов при наличии в техническом паспорте здания сведений об оборудовании жилых помещений стационарными электрическими плитами. Другими словами, простого переустройства жилого помещения будет недостаточно. Вы должны внести изменения в технический паспорт жилого дома. И только затем предоставить вышеуказанные документы в нашу компанию для смены тарифа.