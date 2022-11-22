Поезд Деда Мороза впервые прибудет в Алтайский край
Он остановится в Барнауле и Славгороде
22 ноября 2022, 09:00, Никита Черников
Поезд Деда Мороза впервые прибудет в Алтайский край, сообщили на сайте правительства региона.
25 ноября в 09:55 поезд остановится в Барнауле, стоянка составит шесть с половиной часов. Затем 26 ноября в 10:37 на полтора часа он сделает остановку в Славгороде.
«Посетителей вокзалов ждёт торжественная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. Основная анимационная программа будет проходить на территории вокзальных комплексов на открытом воздухе, для всех желающих вход свободный», — добавили в краевой администрации.
В общей сложности поезд Деда Мороза сделает более 100 остановок в больших и малых городах страны. Он поедет от Великого Устюга до Владивостока и обратно.
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