Поезд Деда Мороза впервые прибудет в Алтайский край, сообщили на сайте правительства региона.

25 ноября в 09:55 поезд остановится в Барнауле, стоянка составит шесть с половиной часов. Затем 26 ноября в 10:37 на полтора часа он сделает остановку в Славгороде.

«Посетителей вокзалов ждёт торжественная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. Основная анимационная программа будет проходить на территории вокзальных комплексов на открытом воздухе, для всех желающих вход свободный», — добавили в краевой администрации.

В общей сложности поезд Деда Мороза сделает более 100 остановок в больших и малых городах страны. Он поедет от Великого Устюга до Владивостока и обратно.