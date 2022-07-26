В Барнауле демонтировали колонны у здания бывшего планетария

В барнаульском парке «Изумрудный» снесли колонны возле планетария, сообщил управляющий Владислав Вакаев.

«Уходит эпоха... Демонтировали колонны возле планетария», — написал он в Telegram.

Напомним, в 1909 году в Барнауле возвели Крестовоздвиженский храм, а спустя 30 лет прилегающую к нему территорию преобразили и сделали парк. В 1950-м здесь открыли планетарий, но в 2019 году строение вернули Русской православной церкви. В 2021 году планетарий переехал в бывший кинотеатр «Родина».

В дальнейшем здание Крестовоздвиженского храма планируют отремонтировать и открыть для прихожан.