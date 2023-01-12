Пункты обогрева бездомных начали работать в Барнауле и Бийске

Нуждающиеся смогут не только согреться, но и остаться на пару часов или ночь. Сотрудники при необходимости окажут медицинскую помощь и напоят горячим чаем с выпечкой

12 января 2023, 22:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пункты обогрева для людей в кризисной ситуации начали работать в Барнауле и Бийске. Как сообщает пресс-служба Минсоцзащиты Алтайского края, попасть в них может любой человек, вне зависимости от наличия у него документов и места регистрации.

Пункты будут работать в отделениях социальной адаптации для лиц, которые не имеют определённого места жительства: в Барнауле — на улице Тимуровской, 74а, а в Бийске — на Социалистической, 120. Нуждающиеся смогут получить доврачебную помощь, выпить горячего чая с выпечкой, а также остаться на пару часов или даже на ночь.

Отдельно помочь людям смогут и дежурные администраторы — они расскажут о порядке приёма в учреждение и оказании срочных социальных услуг, в том числе и предоставлении ночлега.