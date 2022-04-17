Садоводческие автобусы вышли на маршрут в Барнауле и его пригородах

В Барнауле 17 апреля начали работать садоводческие автобусные маршруты. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, всего в городе будут курсировать 14 таких автобусов.

Так, 17 апреля на линии выйдут автобусы № 23, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 151. 18 апреля свою работу начнут маршруты № 111, 124, 124к, 125. 19 апреля — № 112 и 112т.

Власти подчеркнули, что доступность садоводства «Эллара» для горожан будет обеспечена с помощью маршрута № 118э с сохранением интервала движения и расписания ранее действующего автобусного маршрута № 123. В будни на линии будет работать 25 единиц подвижного состава и 32 единицы — в выходные и праздники.

Работать садоводческие тарифы будут до 16 октября включительно. Отмечается, что автобусы перевозят пассажиров с предоставлением права на проезд по проездным билетам, транспортным картам «Льготная» и «Пенсионная». Бесплатный проезд также предоставляется детям до семи лет.