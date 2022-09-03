В Барнауле прошёл финал конкурса красоты «Мисс Барнаул — 2022». Победительницей стала Ксения Амелина.

Мероприятие состоялось на площади Сахарова. 26 девушек боролись за право представлять Алтайский край на российских конкурсах красоты.

Ксения учится в Алтайском филиале РАНХиГС на экономическом факультете.

«Мисс Барнаул — 2022» / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Напомним, в 2021 году титул «Мисс Барнаул» завоевала Софья Осиян — студентка медицинского колледжа. В этом году конкурс красоты провели в городе уже в 15-й раз.

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