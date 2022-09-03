Самая красивая. Выбрали «Мисс Барнаул — 2022», которая будет представлять Алтайский край
В День города в краевой столице в 15-й раз выбрали самую прекрасную девушку
3 сентября 2022, 19:33
В Барнауле прошёл финал конкурса красоты «Мисс Барнаул — 2022». Победительницей стала Ксения Амелина.
Мероприятие состоялось на площади Сахарова. 26 девушек боролись за право представлять Алтайский край на российских конкурсах красоты.
Ксения учится в Алтайском филиале РАНХиГС на экономическом факультете.
«Мисс Барнаул — 2022» / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Напомним, в 2021 году титул «Мисс Барнаул» завоевала Софья Осиян — студентка медицинского колледжа. В этом году конкурс красоты провели в городе уже в 15-й раз.
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