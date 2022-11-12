Снег в Барнауле убирают 60 машин

Днём 12 ноября на улицах Барнаула работают 60 единиц снегоуборочной техники, сообщили в мэрии.

Из этого числа на линии задействованы 21 коммунальная дорожная машина и 13 тракторов со щётками от МБУ «Автодорстрой». Дорожники посыпают второстепенные улицы реагентами, а основные магистрали прометают от снега. Ещё 13 единиц техники от МБУ «Благоустройство и озеленение» занимаются очисткой общественных территорий.

Вручную со снегом и наледью в городе сегодня борются больше 120 человек.

В администрации добавили, что минувшей ночью на улицах краевого центра работали 47 единиц спецтехники, а на обработку дорог израсходовали 591,5 тонны песчано-соляной смеси.

«Дорожная служба призывает автомобилистов быть предельно осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники», — предупредили в мэрии.