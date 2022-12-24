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Снег в Барнауле убирают более 130 машин и 1300 человек

Водителям следует быть осторожнее на дорогах

24 декабря 2022, 14:00, Никита Черников

Фото: t.me/barnaul_org
Фото: t.me/barnaul_org

Более 130 машин и 1300 дорожных рабочих и дворников убирают снег в Барнауле днём 24 декабря, сообщили в мэрии.

«В дневное время в очистке улично-дорожной сети задействовано более 130 машин... На подходах к пешеходным переходам, остановочных площадках и лестничных маршах по всему городу работают почти 140 дорожных рабочих, общественные территории вручную помогают убирать порядка 30 человек. Придомовые территории очищают от снега более 1200 дворников», — рассказали в горадминистрации.

Минувшей ночью в краевой столице работали 168 единиц зимней техники.

Водителей призывают быть предельно осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, а также с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

На официальном сайте Барнаула на карте можно увидеть, где именно сейчас работает дорожная техника.

Добавим, что Барнаул сегодня стоит в пробках. Заторы отмечаются не только в центре, но и за его пределами.

Комментарии 6

  • и все они у администрации на Гоголя
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Снегопад три дня назад закончился, а они всё никак убрать не могут? Конечно, это же не расценки на проезд завышать, тут работать надо.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • и все они у администрации на Гоголя
    24 декабря, Гость   Ответить
  • почему не публикуете комментарии?
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Почти весь город объехал, с 9 утра до 15 часов, ни одного человека с лопатой ими уборочную машину не увидел, потому что их нет
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Очень много снегоуборочной техники работает в городе, но в шапках невидимках, пробки на дорогах это факт. На Алтае зима пришла неожиданно, снег выпал неожиданно, ну как в Сахаре. И так каждую зиму!!!
    25 декабря, Гость   Ответить
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