Снег в Барнауле убирают более 130 машин и 1300 человек

Водителям следует быть осторожнее на дорогах

24 декабря 2022, 14:00, Никита Черников

Фото: t.me/barnaul_org

Более 130 машин и 1300 дорожных рабочих и дворников убирают снег в Барнауле днём 24 декабря, сообщили в мэрии.

«В дневное время в очистке улично-дорожной сети задействовано более 130 машин... На подходах к пешеходным переходам, остановочных площадках и лестничных маршах по всему городу работают почти 140 дорожных рабочих, общественные территории вручную помогают убирать порядка 30 человек. Придомовые территории очищают от снега более 1200 дворников», — рассказали в горадминистрации.

Минувшей ночью в краевой столице работали 168 единиц зимней техники.

Водителей призывают быть предельно осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, а также с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

На официальном сайте Барнаула на карте можно увидеть, где именно сейчас работает дорожная техника.

Добавим, что Барнаул сегодня стоит в пробках. Заторы отмечаются не только в центре, но и за его пределами.