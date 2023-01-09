Снег в Барнауле убирают более 170 единиц техники и почти 1,5 тысячи человек

За праздники с улиц города вывезли около 87 тысяч кубометров снега

09 января 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле 9 января на уборке дорог от снега задействовали более 170 единиц техники, ещё почти 1,5 тысячи человек борются с последствиями непогоды вручную, сообщили в мэрии.

От МБУ «Автодорстрой» и «Благоустройство и озеленение» на линии работает свыше 135 спецмашин и ещё 150 рабочих.

Ещё порядка 10 единиц техники привлекут от районных администрации, а придомовые территории будут убирать более 1300 рабочих и 26 машин.

В мэрии добавили, что за новогодние выходные – с 31 декабря по 8 января – дорожники вывезли из города 85,5 тыс. кубометров снега. Это больше четверти всего объёма, который дорожная служба вывезла из Барнаула в этом зимнем сезоне. Также использовали почти 6 тысяч тонн песко-соляной смеси и ещё 13 тонн противогололёдного материала «Бионорд».