НОВОСТИБарнаул

Снег в Барнауле убирают более 170 единиц техники и почти 1,5 тысячи человек

За праздники с улиц города вывезли около 87 тысяч кубометров снега

09 января 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В Барнауле 9 января на уборке дорог от снега задействовали более 170 единиц техники, ещё почти 1,5 тысячи человек борются с последствиями непогоды вручную, сообщили в мэрии. 

От МБУ «Автодорстрой» и «Благоустройство и озеленение» на линии работает свыше 135 спецмашин и ещё 150 рабочих.

Ещё порядка 10 единиц техники привлекут от районных администрации, а придомовые территории будут убирать более 1300 рабочих и 26 машин.

В мэрии добавили, что за новогодние выходные – с 31 декабря по 8 января – дорожники вывезли из города 85,5 тыс. кубометров снега. Это больше четверти всего объёма, который дорожная служба вывезла из Барнаула в этом зимнем сезоне. Также использовали почти 6 тысяч тонн песко-соляной смеси и ещё 13 тонн противогололёдного материала «Бионорд».

Комментарии 4

  • Дорожная служба, на кольце Малахова-Петрова осталось 2 полосы, неужели никто из ваших сотрудников этого не увидел? Дикие пробки и так, да еще с такой уборкой дорог!
    09 января, Гость   Ответить
  • Техники в три раза больше, чем в Москве, людей в 4 раза меньше. (относительно населения) За год в Москве и прилегающей к ней территории выпадает 600—700 мм атмосферных осадков, в Барнауле 433 мм(данные из wiki). Если исходить из того, что в Москве чистят идеально, то получается у нас техники в два раза больше, чем требуется относительно осадков, а людей в два раза меньше. И в итоге все завалено снежищей так или иначе, может дело в управлении этим всем?
    09 января, Гость   Ответить
  • Пожалуйста, посыпьте тротуары песком. И окраины ,пожалуйста, очищайте тоже!!!!!
    09 января, Гость   Ответить
  • и парковки не засыпайте пожалуйста,
    09 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров