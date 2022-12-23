Снег в Барнауле убирают почти 1500 человек и 160 машин

Работы ведутся круглосуточно

23 декабря 2022, 11:19, Никита Черников

Фото: barnaul.org

В уборке улиц Барнаула от снега днём 23 декабря задействованы почти 160 спецмашин и 1500 дорожных рабочих и дворников, сообщили в мэрии.

Эти работы ведутся круглосуточно. Только за минувшую ночь с дорог краевой столицы вывезли более 7 тысяч кубометров снега.

«Всего ночью на городских улицах работали 168 единиц снегоуборочной техники. Снег вывезен с проспектов Ленина, Строителей, Красноармейского, Социалистического, Комсомольского, улиц Молодёжной, Мерзликина, Юрина, Покровской, Бульвара Медиков, Энтузиастов, Георгиева, 50 лет СССР, Сухэ-Батора, Короленко, Гоголя, Партизанской, Воровского, Смольной и других», — перечислили в горадминистрации.

На официальном сайте Барнаула на карте можно увидеть, где именно сейчас работает дорожная техника.