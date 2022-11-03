«Соседние высотки не видно». Барнаул накрыло густым туманом

Фото: vk.com/incident22 / vk.com/vkurse22barnaul / amic.ru

Барнаул в четверг днём, 3 ноября, накрыло густым туманом. Жители в соцсетях публикуют фотографии и делятся впечатлениями.

«Красота, вообще соседние высотки и парк не видно», — отметила местная жительница.

Судя по комментариям в соцсетях, туман накрыл не только Барнаул, но и другие населённые пункты поблизости, например, в Первомайском районе.

«Обычное явление природы, осень же. Влажно и холодно», — разъяснил барнаулец.

В Алтайском ЦГМС сообщили, что туман в Барнауле ожидается и в пятницу утром, 4 ноября.